В Казахстане отменили доверенность на поездку ребенка без родителей на поезде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главная Транспортная прокуратура по результатам планового анализа опротестовала приказ Министра по инвестициям и развитию от 30.04.2015г. «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что по этим Правилам дети от 15 лет и старше самостоятельно могли воспользоваться услугами АО «НК «КТЖ» только при наличии письменного согласия и доверенности от законного представителя, удостоверенных нотариально.

Как выяснилось, данная норма не учитывала то, что согласно Гражданскому кодексу и Закону «О нотариате» удостоверение «согласия» является отдельным нотариальным действием, и не требует оформления еще одного документа в виде «доверенности».

Мониторинг применения подобного требования показал, что были случаи, когда проводники, следуя нормам Правил, не допускали к поездке таких пассажиров, либо их снимали по ходу движения.

«На сегодня Министерством индустрии и инфраструктурного развития протест прокуратуры удовлетворен в полном объеме и АО «НК «КТЖ» дана установка об оказании таких услуг по наличию лишь одного документа (нотариально удостоверенное согласие). В то же время уполномоченным органом продолжается работа по внесению соответствующих поправок и совершенствованию в целом Правил по перевозке пассажиров ж/д транспортом», - говорится в сообщении Транспортной прокуратуры.