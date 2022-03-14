НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні. Көрісу в переводе с казахского означает «свидеться». В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему поколению, передает МИА «Казинформ».

Традиционный день «Амал мейрамы» или «Көрісу», кроме западных регионов нашей страны, широко празднуют казахи Сырдарьинского, Костанайского и Торгайского регионов, а также российских Астраханской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областей.

Главное требование Амал - уважение к старшим, забота о младших, поддержка слабых, помощь бедным. В этот день младшие по возрасту приветствуют старших, пожимают друг другу руки и обнимаются. Аксакалы благословляют молодых. В этот день прощаются прежние обиды, забывается вражда. Это День приветствия - праздник братства, скромности, благотворительности.

Каждый год по традиции жители западных регионов страны надевают традиционные костюмы, с утра поздравляют друг друга и говорят теплые пожелания. Согласно традициям, в этот день принято посещать дома своих престарелых родственников, старших из своего рода, отдавать дань уважения и почтения.