В Казахстане отмечают День отца

Каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День отцов, в этом году по всей стране запланировано более 600 мероприятий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

— В рамках празднования по всей стране запланировано более 600 мероприятий, это: форумы, конкурсы рисунков «Әке — менің қорғаным», «Менің әкем — мақтанышым», спортивные состязания, а также в социальных сетях стартует акция «Менің әкем — ең жақсы адам», — говорится в сообщении ведомства.

Отцов также поздравил Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

— Хочется призвать всех пап быть активными участниками жизни своих детей, поддерживать их во всех начинаниях и стремиться к созданию безопасной и благополучной среды для их роста и развития. Пусть каждый ребенок чувствует любовь, заботу и внимание со стороны своего отца. С Днем отцов! Пусть ваша роль в жизни детей будет источником гордости и радости, а ваши усилия — признаны и ценимы, — написал он в соцсетях.