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    13:00, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане отмечают День отца

    В Казахстане отмечают День отца
    Фото: акимат Астаны

    Каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День отцов, в этом году по всей стране запланировано более 600 мероприятий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    — В рамках празднования по всей стране запланировано более 600 мероприятий, это: форумы, конкурсы рисунков «Әке — менің қорғаным», «Менің әкем — мақтанышым», спортивные состязания, а также в социальных сетях стартует акция «Менің әкем — ең жақсы адам», — говорится в сообщении ведомства.

    Отцов также поздравил Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

    — Хочется призвать всех пап быть активными участниками жизни своих детей, поддерживать их во всех начинаниях и стремиться к созданию безопасной и благополучной среды для их роста и развития. Пусть каждый ребенок чувствует любовь, заботу и внимание со стороны своего отца. С Днем отцов! Пусть ваша роль в жизни детей будет источником гордости и радости, а ваши усилия — признаны и ценимы, — написал он в соцсетях.

    Теги:
    Праздник Казахстан Дети Семья Мужчины Общество
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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