В Казахстане отмечают 175-летие Жамбыла Жабаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 175 лет со дня рождения мастера казахского устно-поэтического искусства Жамбыла Жабаева (1846-1945). Торжества, посвященные юбилею великого казахского акына, проходят в эти дни не только по всей стране, но и за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что казахстанцев с 175-летием великого казахского поэта поздравили и представители других стран.

Ранее Президентом Республики Казахстан издан специальный Указ «О создании государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева» для обеспечения высокого организационного и содержательного уровня юбилейных мероприятий.

Недавно под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось первое заседание этой комиссии.

Открывая заседание, Госсекретарь отметил, что поэтическое наследие великого акына, «Гомера» казахской степи Ж. Жабаева вошло в золотой фонд духовной сокровищницы мировой культуры. Всю свою долгую и плодотворную жизнь Жамбыл Жабаев посвятил воспеванию лучших человеческих качеств – патриотизма, благородства, верности правому делу и справедливости. Сегодня его творчество обрело особую актуальность для духовного обновления общества.

По итогам обсуждения госкомиссия утвердила общереспубликанский план юбилейных мероприятий.

26 февраля в Нур-Султане дан официальный старт празднованию 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева.

На торжественном мероприятии выступила министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова.

«Жамбыл занимает особое место в казахской литературе и культуре. Поэт в качестве импровизатора поднял на высокий уровень импровизаторское искусство. Айтыс с участием Жамбыла всегда отличался своей глубиной, живописностью, своей историей и за это народ его любил. Жамбыл стал не только гордостью казахского народа, но и вершиной поэзии мирового уровня», - сказала Актоты Раимкулова.

Она также отметила, что стихотворения Жамбыла были переведены на более чем сорок языков мира.

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев с участием общественных деятелей торжественно возложил цветы к памятнику казахскому поэту в столице.

В церемонии возложения цветов приняли участие общественные деятели, делегаты из Жамбылской области, министр культуры и спорта, аким столицы.

Кроме того, в столице состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею Жамбыла Жабаева.

Артисты показали зрителям театрализованное представление «Жыр алыбы – Жамбыл», раскрывающее самобытность и талант великого акына. В литературно-музыкальной композиции прозвучали отрывки из знаменитых айтысов с участием Жамбыла, его известные стихи «Кең байтақ Қазақстаным», «Ақындарға арнау», «Күләшқа», легендарная поэма «Ленинградцы – дети мои!» и другие произведения.

В концерте также приняли участие артисты Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Н.Тлендиева, театра «Жастар», театра «Астана Балет», солисты этно-ансамбля «Қорқыт», фольклорно-этнографического ансамбля «Құлансаз», Жамбылской областной филармонии имени К.Азербаева, ансамбль комузистов «Акак» (Кыргызстан).

Также свои представления показали артисты этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, детский хореографический ансамбль «Nomad», чечено-ингушский народный ансамбль «Вайнах».

В рамках празднования в столице также проходит выставка, посвященная 175-летию казахского поэта.

На выставке представлены личные вещи Жамбыла, среди них можно увидеть чапаны, очки, а также документы поэта портреты, книги, посвященные акыну.

Мероприятия в честь юбиляра прошли и за рубежом. Так в Киеве на уходящей неделе состоялись поэтические чтения в честь 175-летия Жамбыла Жабаева.

Участники прочитали стихи поэта на казахском, украинском и русском языках. Рассказали о жизни и творчестве акына.

Отметим, что почет и уважение к поэту Жамбылу Жабаеву пришли далеко не сразу. Ему пришлось преодолеть долгий путь от мальчишки-кочевника до великого акына. Он был лауреатом Сталинской премии, награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

По преданию, мать родила будущего казахстанского поэта 16 февраля 1846 года около горы Джамбул. Это произошло, когда жители аула его деда прятались от бандитов. Их набеги были нередки в те времена. Отец назвал мальчика в честь горы Джамбул (Жамбыл).

Он рано научился играть на домбре. Мать поэта Улдан поддерживала мальчика и говорила, что талант игры на домбре передал ему дядя.

В 14 лет Жамбыл решает стать акыном. За благословением он идет к отцу, но тот отвергает просьбу сына. Подросток уходит из дома и становится учеником акына Суюнбая. Шесть лет он перенимал опыт учителя, пока в 20-летнем возрасте не стал самостоятельным акыном. После он не раз побеждал в айтысах, творческих поединках акынов.

В годы войны Жамбыл Жабаев создал песню «Ленинградцы, дети мои». Обращение поэта помогло жителям блокадного города пережить то страшное время.

Ранее госкомиссией одобрен и утвержден «Общереспубликанский план по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева». В рамках юбилейных мероприятий по всей стране будут реализованы свыше 500 социально-культурных, просветительских, научных и образовательных проектов. Кроме того, будет выпущен документальный фильм о жизни поэта, изданы новые сборники стихов, организованы айтысы и литературные конкурсы, книжные и художественные выставки, напечатаны памятные монеты и почтовые марки, посвященные юбилею знаменитого акына.