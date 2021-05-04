В Казахстане отмечается стабилизация роста заболеваемости КВИ – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отмечается стабилизация роста заболеваемости. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент отмечается тенденция к стабилизации роста заболеваемости. Индекс репродуктивности вируса немного снизился и составляет 0,98. Занятость больничных коек 42%, реанимационных – 28%. В «красной» зоне 9 регионов», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина сообщил, что в регионы поставлено более 2,3 млн доз вакцин. Вакцинировано почти 1,5 млн человек первым компонентом.

«На складах имеется достаточный запас вакцин. Необходимо не сбавлять набранного темпа вакцинации, следует его только наращивать. Мы делаем всё, чтобы максимально обеспечить потребность населения в вакцинах от коронавируса и снизить уровень пандемии. Особое внимание следует уделить вакцинации сельского населения. Вместе с тем, несмотря на увеличение количества вакцинированных, граждане должны продолжать строго соблюдать предписанные санитарные нормы», - подчеркнул Аскар Мамин.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом на 2% за прошедшую неделю в Казахстане.