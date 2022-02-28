В Казахстане отмечается рост туризма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 9 месяцев 2021 года количество внутренних туристов составило 5,2 млн человек. Об этом в ходе правительственного часа по вопросам развития туризма в Мажилисе сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства поручил Министерству сделать сферу туризма драйвером развития экономики страны. У нас есть все необходимые для этого ресурсы, такие как рекреационные, экологические, инвестиционные и человеческие. Как известно, из-за эпидемиологической обстановки и карантинных ограничительных мер на границе значительно снизились показатели по въездному туризму. Однако после смягчения карантинных требований наблюдается улучшение ряда показателей, в том числе внутреннего туризма. По итогам девяти месяцев 2021 года количество внутренних туристов составило 5,2 млн человек. Это на 100 тыс человек больше, чем в 2019 году», - сказал Даурен Абаев.

По его словам, прошлый год стал годом наибольшего посещения национальных парков туристами. В частности, количество туристов увеличилось на 300 тысяч по сравнению с 2019 годом и составило 1,5 млн человек. Особо следует отметить увеличение посещаемости национальных парков Алматинского горного кластера: Заилийского Алатау (с 212 тыс до 430 тыс), Кольсайского (с 83 тыс до 160 тыс) и Чарынского.

«Это еще раз доказывает эффективность привлечения инвесторов в национальные парки, которые реализуют свои проекты без ущерба для природы. Также растет объем услуг, оказываемых местами размещения. Например, по итогам девяти месяцев прошлого года наблюдается рост на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Места размещения увеличены на 182 единицы, а их единовременная вместимость-более чем на девять тысяч. То есть в разовом порядке мы можем принять порядка 200 тысяч человек», - добавил глава МКС.