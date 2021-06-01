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    10:55, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    В Казахстане отмечается пик рождаемости, несмотря на пандемию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2020 год характеризуется резким подъемом рождаемости на 4,7%, подобный пик отмечался в последний раз в 1987 году. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В республике отмечается положительная динамика демографических показателей в РК. Так, 2020 год характеризуется резким подъемом рождаемости на 4,7%, подобный пик отмечался в последний раз в 1987 году», - сказал Алексей Цой.

    Глава минздрава добавил, что на фоне высокой рождаемости, несмотря на угрозы в условиях пандемии и перегруженности системы здравоохранения, удалось снизить показатель младенческой смертности на 7,1%. Показатель детской смертности снизился на 12,1%.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о снижении количества больных.

    «В целом по республике продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось с 15 тысяч до 12 тысяч случаев или на 21% по сравнению с прошлой неделей. В целом, за последний месяц заболеваемость снизилась в 1,6 раза», - сказал Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Общество Минздрав РК
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