НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. Это поистине важная дата в календаре. Установленные Конституционным законом государственные символы являются отличительными знаками страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эта дата празднуется в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 337 от 4 июня 2007 года «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года № 382 «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан». 4 июня 1992 года были утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории страны как День рождения новой государственной символики.

К государственным символам относятся Герб, Флаг и Гимн. Авторами Герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов. Автор Флага — дизайнер и художник, заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков. Автор музыки Гимна - композитор Шамши Калдаяков. Текст Гимна написан Жумекеном Нажимеденовым и Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

В прошлом году, поздравляя Казахстанцев с Днем государственных символов, Касым-Жомарт Токаев отметил , герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности нашей Независимости – мир, единство, согласие, прогресс.

«Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа», - написал Президент в Twitter.

Государственный Герб Республики Казахстан представляет собой изображение шанырака на голубом фоне. От него во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры) в обрамлении крыльев мифических коней (тулпаров). А между ними расположена пятиконечная звезда. В нижней части Герба есть надпись «QAZAQSTAN». В целом, Герб РК окрашен в два цвета: золотой и сине-голубой.

Небесно-голубой цвет Государственного Флага символизирует такие качества, как честность, чистота, надёжность, безупречность. В тюркской культуре синий цвет имеет глубокое символическое значение. Древние тюрки почитали небесный купол, а их синий флаг олицетворял преданность предков. На государственном Флаге Казахстана он символизирует светлое небо, мир и благополучие, единство цвета означает целостность страны.

Солнце на Флаге олицетворяет богатство и изобилие, жизнь и силу. Поэтому оно представлено в форме золотого колоса — символа благополучия и благоденствия.

Образ орла (беркута) означает символ власти, широты и прозорливости. Необходимо отметить, что беркут занимает особое место в мировоззрении евразийских кочевников, и в их понимании сочетается с такими ценностями, как свобода и верность, мужество и отвага, чистота энергии и намерений. Изображение золотого беркута на Флаге отражает стремление молодого суверенного государства к высотам мировой цивилизации.

В 1943 году был объявлен конкурс на создание Первого Государственного Гимна КазССР. В 1943 году 27-летний Каюм Мухамедханов выиграл конкурс и стал автором текста первого Государственного Гимна Казахской ССР. Вдохновлённый величественными стихами гимна, композитор Мукан Тулебаев создал прекрасную музыку. В итоге был принят текст Каюма Мухамедханова, Абдильды Тажибаева, Габита Мусрепова на музыку Мукана Тулебаева, Евгения Брусиловского и Латифа Хамиди. Гимн звучал в течение 50 лет. С 7 января 2006 года Гимном Республики Казахстан стала песня «Менің Қазақстаным», написанная Шамши Калдаяковым ещё в 1956 году. В нее были внесены изменения для соответствия статусу Государственного Гимна. Текст Гимна Республики Казахстан написан Жумекеном Нажимеденовым и Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Также были изменены правила прослушивания Гимна. При исполнении на официальных церемониях присутствующие должны вставать и прикладывать ладонь правой руки к левой стороне груди.

27 октября прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть действующее правило использования государственных символов, касающихся использования Государственного Флага. Тогда Президент поддержал предложение ряда депутатов не ограничивать демонстрацию флага на балконах.

«Поддерживаю предложение ряда депутатов Парламента и граждан - патриотов нашей страны о более широком использовании государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК», - написал Глава государства в Twitter.

Затем министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала, как расширилась сфера использования Государственного Флага для граждан страны. В частности, теперь Государственный Флаг Республики Казахстан может использоваться, устанавливаться, размещаться физическими и юридическими лицами в зданиях, жилых и нежилых помещениях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан. Физическим лицам также предоставлена возможность использования государственного флага Республики Казахстан независимо от архитектурных особенностей здания при размещении его в одноэтажном и многоэтажном зданиях в экстерьерном варианте. Отныне физические лица могут использовать государственный флаг Республики Казахстан, размещаемый на зданиях, в темное время суток без освещения.

Примечательно, что такие изменения были приняты в преддверии празднования 29-летия Независимости Казахстана. После этого казахстанцы запустили акцию «Менің туым - менің Отаным» («Мой флаг - Моя Родина»). Алматинцы, например, с раннего утра вывешивали государственные флаги из окон и балконов. Многие успели опубликовать фото, видео или историю, связанную с флагом, и указали хештег #Мой Флаг, Моя Родина. В городском молодежном ресурсном центре Семея сообщили, что в День Независимости РК активистами было роздано около 100 праздничных наклеек для автомобилей с изображением государственного флага РК.

В честь праздника впервые проспект Назарбаева в Павлодаре украсили 12 билбордов с изображением государственного флага с надписью «Менiн туым – менiн Отаным». На балконах жилого дома, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ломова, вывешено 14 небесно-голубых флагов нашей стран. Образовательные учреждения и различные общественные организации тоже присоединились к патриотической акции.