В Казахстане открываются производства защитных масок и антисептиков - Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане открываются производства защитных масок и антисептических средств. Об этом сообщил на своей личной странице в Facebook министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает МИА «Казинформ».

В условиях чрезвычайного положения все ресурсы страны сплотились в «единый кулак» противодействия COVID-19. Бахыт Султанов заявил, что в стране открываются производства защитных масок и антисептических средств. В условиях ЧП, когда действовать нужно оперативно, допуск на рынок тоже осуществляется очень ускоренно.

«Нашим Комитетом технического регулирования и метрологии совместно с Национальным центром аккредитации и Казахстанским институтом стандартизации проведена огромная работа: в предельно короткие сроки разработан стандарт организации «Защитные маски. Технические требования», чтобы компании могли начать их производство. И уже произведены необходимые испытания и сертифицированы более одного млн единиц защитных масок», - сообщил министр.

Он отметил, что ведется работа и с желающими наладить производство дезинсептиков.

Дело в том, что дезинфицирующие и дезинсекционные средства (для применения в быту и в лечебно-профилактических учреждениях) подлежат госрегистрации в Минздраве. Минторговли удалось договориться с Министерством здравоохранения, что процесс регистрации будет ускорен. Для этого Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Минздрава проведет необходимые лабораторные исследования с ускоренном порядке (не три месяца, как положено в «мирных» условиях, а за месяц).

«После чего Минздрав готов выдать документ о госрегистрации за один день. Да, мы понимаем, что месяц - это тоже некороткий срок. Но и допустить без исследований дезинфицирующие средства, которые могут быть опасны, мы не имеем права!

Свои документы и образцы на экспертизу уже отправило ТОО «Радуга» из СКО, которое имеет опыт производства бытовой химии, но в сложных для страны условиях переходит на изготовление антисептиков», - отметил Бахыт Султанов.

Ассоциация производителей и потребителей автохимии Казахстана также озвучила готовность перепрофилировать свое производство на выпуск востребованных в стране антисептиков и дезинфицирующих средств. Причем они готовы поставлять их нуждающимся по цене себестоимости изготовления, без прибыли для себя.

«Я выражаю большую благодарность всем предпринимателям, которые сплотились, чтобы Казахстан смог успешно преодолеть сложности, вызванные пандемией коронавируса. Также отдельная благодарность экспертам, лаборантам. Все казахстанские лаборатории продолжают работать в штатном режиме и готовы ускоренно организовать и провести испытания и сертификацию. Список аккредитованных лабораторий и органов по сертификации на сайте Национального центра аккредитации http://88.204.198.180/index.php?do=web_search. Все казахстанские лаборатории продолжают работать в штатном режиме», - сказал министр.

Все бизнесмены, которые также изъявят желание производить антисептические и дезинфицирующие средства, могут обратиться к руководителю управления профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Толеушовой Гульвире Адиловне по номеру +7 727 375 94 38.

После ссылки на МТИ она проконсультирует по всем необходимым документам и лабораторным исследованиям.