НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 марта по 15 мая в Казахстане открыта весенняя охота. Минэкологии напомнило об ответственности за нарушение требований правил охоты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

При этом весной разрешается охотиться на селезней уток, самцов вальдшнепа, глухаря, тетерева, а также самцов и яловых самок бурого медведя при обязательном присутствии егеря соответствующего субъекта охотничьего хозяйства.

Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК издается приказ о начале сезона охоты. По правилам весенней охоты, добыча селезней уток, допускается только при наличии у охотника подсадной утки или чучела. А любительская (спортивная) охота разрешена только в закрепленных охотничьих угодьях. Также для этого требуется наличие путевки на право посещения закрепленных охотничьих угодий.

В случае, если нарушены требования пользования животным миром и правил охоты, в соответствии со статьей 382 Кодекса об административных правонарушениях РК, предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа для физических лиц в размере 70 МРП либо лишение права охоты на срок до двух лет, с конфискацией предметов и орудия административного правонарушения.