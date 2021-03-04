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    16:55, 04 Март 2021 | GMT +6

    В Казахстане открыта весенняя охота

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 марта по 15 мая в Казахстане открыта весенняя охота. Минэкологии напомнило об ответственности за нарушение требований правил охоты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    При этом весной разрешается охотиться на селезней уток, самцов вальдшнепа, глухаря, тетерева, а также самцов и яловых самок бурого медведя при обязательном присутствии егеря соответствующего субъекта охотничьего хозяйства.

    Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК издается приказ о начале сезона охоты. По правилам весенней охоты, добыча селезней уток, допускается только при наличии у охотника подсадной утки или чучела. А любительская (спортивная) охота разрешена только в закрепленных охотничьих угодьях. Также для этого требуется наличие путевки на право посещения закрепленных охотничьих угодий.

    В случае, если нарушены требования пользования животным миром и правил охоты, в соответствии со статьей 382 Кодекса об административных правонарушениях РК, предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа для физических лиц в размере 70 МРП либо лишение права охоты на срок до двух лет, с конфискацией предметов и орудия административного правонарушения.


    Теги:
    Закон и право Экология Павлодарская область
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