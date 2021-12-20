В Казахстане открылся Центр повышения квалификации работников государственных и ведомственных архивов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения Комплексного плана по реализации проекта «Архив – 2025» с участием заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова и министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой состоялось торжественное открытие Центра повышения квалификации работников государственных и ведомственных архивов при Национальном архиве РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В мероприятии также участвовали государственные и общественные деятели, депутаты, ученые, работники архивной отрасли, представители средств массовой информации, которые ознакомились с основными направлениями деятельности Центра, фотодокументальными экспозициями, раскрывающими историю развития Независимого Казахстана.

В приветственном слове Е. Тугжанов озвучил принятые меры по совершенствованию архивной отрасли, внедрения информационных технологий по автоматизации функций государственных и ведомственных архивов. Также заместитель Премьер-Министра акцентировал внимание на том, что в целях повышения престижа профессии «архивист», привлечения профессиональных кадров государством принят комплекс мер, в числе которых ежегодное повышение заработной платы, дуальное образование, присуждение международной стипендии «Болашак» и так далее.

Министром культуры и спорта А. Раимкуловой отмечена значимость открытого впервые Центра по повышению квалификации и переподготовки кадров архивной отрасли, в том числе по узким специальностям — реставратор, обработка научно-технической и аудиовизуальной документации.



