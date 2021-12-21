В Казахстане открылось представительство военного атташе при Посольстве Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве прошла протокольная встреча начальника Департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с военным атташе при Посольстве Чешской Республики в Казахстане полковником Павлом Вармусом, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Казахстанская сторона выразила признательность за открытие аппарата военного атташе при Посольстве Чехии в Казахстане. Полковник Олжас Хусаинов отметил, что военное сотрудничество Казахстана и Чехии находится на начальном этапе развития и выразил надежду на его практическую активизацию.

Кроме того, в ходе обсуждения были рассмотрены возможные направления взаимодействия в области миротворчества, военного образования и науки.

По итогам встречи начальник Департамента международного сотрудничества пожелал полковнику Павлу Вармусу успехов на ответственной должности.



