В Казахстане открылось представительство военного атташе при Посольстве Чехии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве прошла протокольная встреча начальника Департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с военным атташе при Посольстве Чешской Республики в Казахстане полковником Павлом Вармусом, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Казахстанская сторона выразила признательность за открытие аппарата военного атташе при Посольстве Чехии в Казахстане. Полковник Олжас Хусаинов отметил, что военное сотрудничество Казахстана и Чехии находится на начальном этапе развития и выразил надежду на его практическую активизацию.
Кроме того, в ходе обсуждения были рассмотрены возможные направления взаимодействия в области миротворчества, военного образования и науки.
По итогам встречи начальник Департамента международного сотрудничества пожелал полковнику Павлу Вармусу успехов на ответственной должности.
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