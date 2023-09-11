В Казахстане откроют филиалы ведущих университетов Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прорабатывается вопрос открытия филиалов ведущих университетов Турции в Казахстане. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства РК Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы подчеркнули важность укрепления культурно-гуманитарных связей и проведения конкретных мероприятий в наших странах, у которых есть общая история, язык и ценности», - сказал Мурат Нуртлеу.

Глава МИД РК отметил увеличение числа казахстанских студентов, обучающихся в Турции.

«Прорабатывается вопрос открытия филиалов ведущих университетов Турции в Казахстане. Количество студентов, обучающихся в Турции, за последние три года увеличилось с 2900 до 8 200», - сообщил Мурат Нуртлеу.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что до 2029 года в Казахстане планируется открытие филиалов 12 зарубежных университетов. Также к учебному процессу будут привлечены ведущие профессоры и исследователи.