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    16:50, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Казахстане откроют филиалы ведущих университетов Турции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прорабатывается вопрос открытия филиалов ведущих университетов Турции в Казахстане. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства РК Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы подчеркнули важность укрепления культурно-гуманитарных связей и проведения конкретных мероприятий в наших странах, у которых есть общая история, язык и ценности», - сказал Мурат Нуртлеу.

    Глава МИД РК отметил увеличение числа казахстанских студентов, обучающихся в Турции.

    «Прорабатывается вопрос открытия филиалов ведущих университетов Турции в Казахстане. Количество студентов, обучающихся в Турции, за последние три года увеличилось с 2900 до 8 200», - сообщил Мурат Нуртлеу.

    Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что до 2029 года в Казахстане планируется открытие филиалов 12 зарубежных университетов. Также к учебному процессу будут привлечены ведущие профессоры и исследователи.


    Теги:
    Вузы Образование МИД РК Миннауки и высшего образования РК Турция Правительство
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