В Казахстане откроют еще 400 уголков Egov

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения комфортного получения электронных госуслуг в Казахстане функционируют около шестисот уголков самообслуживания egov вне зданий ЦОН. Еще 400 откроются в ближайшее время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

В них казахстанцы, у которых нет доступа к компьютеру или интернету, смогут самостоятельно получать услуги, доступные на портале электронного правительства. Уголки размещены в зданиях районных акиматов, учебных заведениях, медицинских организациях, торгово-развлекательных центрах и т.д.

По словам председателя правления госкорпорации Асемгуль Балташевой в условиях, когда коронавирусная инфекция никуда не исчезла, необходимо приложить все усилия, чтобы избежать ее распространения, в том числе и в зданиях ЦОН. «Поэтому мы приняли ряд конкретных мер, которые исключат скопление граждан в зданиях ЦОН и минимизируют опасность распространения вируса. Теперь в ЦОНах казахстанцы могут получить только недоступные онлайн «бумажные» услуги и результаты услуг, оформленных электронно. При этом необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОН. Оформить же электронные услуги казахстанцы могут самостоятельно дома, в офисе либо в новых секторах самообслуживания», - рассказала Балташева.

Она также добавила, что в ЦОНах райцентров и городов районного значения секторы самообслуживания продолжают функционировать как раньше. В сельских округах для самостоятельного получения электронных услуг уголки egov имеются в зданиях местных акиматов.

Стоит отметить, что в настоящее время получить электронно-цифровую подпись и зарегистрироваться в базе мобильных граждан можно с помощью виртуального ассистента на портале egov. В случае возникновения вопросов по пользованию порталом, услугополучатель может позвонить в контакт-центр 1414, где его проконсультируют специалисты госкорпорации «Правительство для граждан».

К слову, три категории граждан могут получать электронные услуги в зданиях ЦОН как и прежде – это пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями. Им так же необходимо заранее бронировать очередь.