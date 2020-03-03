В Казахстане откроют движение на 2,6 тысяч км дорог в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На реализацию проектов по строительству и реконструкции автодорог республиканского значения в 2020 году предусмотрено порядка 400 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В соответствии поручениями руководства страны в текущем году планируется открыть движение на 2,6 тыс. км дорог, а именно по маршрутам:

- «Караганда - Балхаш - Капшагай»;

- «Актобе - Атырау - Астрахань»;

- «Талдыкорган - Усть-Каменогорск»;

- «Калбатау - Майкапшагай»;

- «Мерке - Бурылбайтал»;

- «Ушарал - Достык»;

- «Узынагаш - Отар»;

- «Кокшетау - Петропавловск - Курган»;

- «Костанай - Денисовка».

Всего строительными работами будет охвачено 4 тыс. км автодорог.

На дорожно-строительных работах республиканской и местной сети будет задействовано порядка 100 тыс. человек.

При этом на реализуемых проектах задействовано 10 тыс. единиц дорожно-строительной техники, 77 дробильных установок, 57 бетонных и 87 асфальтобетонных заводов.

Для восстановления и поддержания технического состояния республиканской сети капитальным и средним ремонтами планируется охватить 1,5 тыс. км автодорог. На эти цели предусмотрено 59 млрд тенге.

В рамках капитального ремонта будут продолжены работы по реализации значимых объектов, в том числе перевод автодорог Западно-Казахстанской области протяженностью 280 км на асфальтобетонное покрытие.

Также в текущем году планируется завершить уширение участка автодороги в районе рынка «Алтын Орда» вблизи Алматы.

Таким образом, доля автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии в этом году будет доведена до 89%, а протяженность дорог I и II технической категории увеличится до 36%.

По итогам 2019 года было открыто движение на 641 км автодорог, это:

- «Темиртау - Карганда - Балхаш-Капшагай»;

- «Нур-Султан - Павлодар»;

- «Павлодар - Семей»;

- «Кокшетау - Петропавловск - граница РФ»;

- «Бейнеу - Акжигит», «Таскескен - Бахты»;

- «Щучинск - Зеренда»;

- «Кандыагаш - Макат»;

- «Жетибай - Жанаозен».

Всего в рамках развития автодорожной отрасли в 2019 году строительством и реконструкцией было охвачено 4,4 тыс. км автодорог республиканского значения.

Кроме этого, был выполнен капитальный и средний ремонт на 1,1 тыс.км республиканских дорог.

Все эти меры позволили довести долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 88%.

Протяженность дорог первой и второй технической категории республиканского значения была увеличена до 34 % и составила 8,2 тыс. км.

На сегодняшний день функционируют четыре платных участка общей протяженностью 682 км. За прошлый год сборы составили 5,4 млрд тенге. Все поступающие средства направляются на содержание этих дорог.

В декабре 2019 года по итогам инвестиционного конкурса был подписан договор на устройство и обслуживание системы взимания платы на 11 тыс. км. В рамках договора в этом году планируется устройство системы взимания платы на реконструированных участках протяженностью 5,7 тыс. км.