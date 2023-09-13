АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях продвижения IT-направления в Казахстане откроется представительство Silkroad Innovation Hub. Также для привлечения специалистов будет реализован проект Digital Nomad visa, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства поставил цель довести айти-экспорт до 1 млрд долларов США к 2026 году. В прошлом году экспорт IT вырос в пять раз и составил 334 миллиона долларов США. Это показатель того, что наши цифровые продукты конкурентоспособны на международной арене. Astana Hub стал единственным партнером Google for Startups в Центрально-Азиатском регионе. Таким образом, Казахстан становится крупнейшим региональным игроком IT», - отметил на заседании Правительства Багдат Мусин.

По словам министра цифрового развития, постепенно растет объем инвестиций в IT -сфере, а стартапы выходят на акселерацию Кремниевой долины.

«Совместно с холдингом «Байтерек» разработаны конкретные меры, направленные на стимулирование внедрения отечественных IT-продуктов. 15 сентября откроется представительство Silkroad Innovation Hub, направленное на поддержку и продвижение стартапов стран-членов организации Центральной Азии и тюркских государств. В целях привлечения специалистов Айти будет реализован проект Digital Nomad visa», - добавил Багдат Мусин.

Ранее сообщалось, что Казахстан будет объединяться с EPAM, Binance, Google и Huawei для подготовки IT-кадров.