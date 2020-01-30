В Казахстане откроется еще три историко-культурных визит-центра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК планирует в этом году открыть визит-центры музеев-заповедников «Ұлытау», «Гаухар ана» и «Сауран», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня проводятся работы по строительству визит-центров во всех ведущих музеях-заповедниках. В 2019 году было завершено строительство визит-центров в музеях-заповедниках «Отырар» в Туркестанской области, а также «Таңбалы» в Алматинской области. В этом году планируется открыть визит-центры музеев-заповедников «Ұлытау», «Гаухар ана» и «Сауран», - сказала глава ведомства Актоты Раимкулова на расширенном заседании коллегии министерства.

По словам министра, строительство визит-центров для привлечения туристов ведется на местном уровне. Эти визит-центры послужат популяризации среди зарубежных туристов и казахстанцев историко-культурного наследия этих регионов.



