В Казахстане открыли горячую линию для социально уязвимых слоев населения

Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан Кенжеғұл Сейтжан заявил, что лица с инвалидностью всегда могут обратиться на горячую линию и получить всю необходимую помощь, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Кенжеғұл Сейтжана, социально уязвимые слои населения могут обратиться к уполномоченному в период чрезвычайных ситуаций, таких как паводки, эпидемии, конфликты и другие кризисные ситуации, когда социально уязвимые группы населения сталкиваются с повышенной уязвимостью и риском.

— Необходимость горячей линии заключается в обеспечении оперативного доступа этих групп к информации, помощи и поддержке со стороны соответствующих органов и структур, — заявил Кенжеғұл Сейтжан на брифинге в СЦК.

Контакты горячей линии уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения:

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 марта 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 539,7 тысяч человек, по случаю потери кормильца — порядка 194,6 тысяч человек.



