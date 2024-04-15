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    15:00, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане открыли горячую линию для социально уязвимых слоев населения

    пособия
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

    Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан Кенжеғұл Сейтжан заявил, что лица с инвалидностью всегда могут обратиться на горячую линию и получить всю необходимую помощь, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По словам Кенжеғұл Сейтжана, социально уязвимые слои населения могут обратиться к уполномоченному в период чрезвычайных ситуаций, таких как паводки, эпидемии, конфликты и другие кризисные ситуации, когда социально уязвимые группы населения сталкиваются с повышенной уязвимостью и риском.

    — Необходимость горячей линии заключается в обеспечении оперативного доступа этих групп к информации, помощи и поддержке со стороны соответствующих органов и структур, — заявил Кенжеғұл Сейтжан на брифинге в СЦК.

    Контакты горячей линии уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения:

    • телефон: +7 (702-28) 2-61-83;
    • электронная почта: [email protected]
    • Instagram: @ombudsman_susn.kz2024

    По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 марта 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 539,7 тысяч человек, по случаю потери кормильца — порядка 194,6 тысяч человек.

    Теги:
    Социальная поддержка Горячая линия Социальные Пособия Минтруда и соцзащиты РК Инвалиды Общество
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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