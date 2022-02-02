В Казахстане отказались от утильсбора по кабельно-проводниковой продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отказались от утильсбора по кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По утильсобру принято постановление Правительства о передаче функций по регулированию утильсбора в «Жасыл даму». ТОО «Оператор РОП» прекратило свое существование. Все активы, денежные средства БВУ переданы полностью в АО «Жасыл даму», - сказал Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса.

Глава Минэкологии пояснил, что 100 процентным акционером этого общества является государство.

«Работа на сегодняшний день по пересмотру ставок по утильсбору продолжается. Я сам лично три-четыре рабочие группы проводил –по автотранспортным средствам, сельхозтехнике, кабельно-проводниковой продукции, по упаковке и так далее. На сегодняшний день приняты решения по кабельно-проводниковой продукции, что ставка утильсбора будет нулевая. Сначала мы планировали просто передвинуть дату приема платежей по кабельно-проводниковой продукции до 1 января 2023 года, но потом было принято решение о том, что нулевая ставка утильплатежа по КПП будет бессрочной. То есть, утильсбор по КПП платиться не будет», - отметил Сериккали Брекешев.