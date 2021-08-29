В Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки скончались 157 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 27.08.2021г.). Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, лидером антирейтинга является Алматы (33 смертей). В топ антирейтинга также вошли Карагандинская область (22 смертей), Шымкент (16 смертей), Мангистауская (12 смертей),Атырауская (11 смертей) и Нур-Султан (9 смертей).

Итого за сутки в Казахстане скончались от коронавируса 135 человек. От ковидной пневмонии за сутки скончались 22 человека.