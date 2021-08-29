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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:43, 29 Август 2021 | GMT +6

    В Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки скончались 157 человек

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 27.08.2021г.). Об этом передает МИА «Казинформ».

    Так, лидером антирейтинга является Алматы (33 смертей). В топ антирейтинга также вошли Карагандинская область (22 смертей), Шымкент (16 смертей), Мангистауская (12 смертей),Атырауская (11 смертей) и Нур-Султан (9 смертей).

    Итого за сутки в Казахстане скончались от коронавируса 135 человек. От ковидной пневмонии за сутки скончались 22 человека.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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