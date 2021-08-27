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В Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки скончались 143 человека
27 Августа 2021 08:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 25.08.2021г.). Об этом передает МИА «Казинформ».
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Так, лидером антирейтинга является Алматы (33 смертей). В топ антирейтинга также вошли Нур-Султан (19 смертей), Шымкент (12 смертей), Карагандинская область (11 смертей), Мангистауская (9 смертей) области.
Итого за сутки в Казахстане скончались от коронавируса 121 человек. От ковидной пневмонии за сутки скончались 22 человека.
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