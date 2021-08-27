В Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки скончались 143 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 25.08.2021г.). Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, лидером антирейтинга является Алматы (33 смертей). В топ антирейтинга также вошли Нур-Султан (19 смертей), Шымкент (12 смертей), Карагандинская область (11 смертей), Мангистауская (9 смертей) области.

Итого за сутки в Казахстане скончались от коронавируса 121 человек. От ковидной пневмонии за сутки скончались 22 человека.







