В Казахстане осужденные смогут созваниваться с адвокатом и врачом

По информации Telegram канала Юрист «ПАРАГРАФ», уточняется, что для получения юридической помощи осужденным по их письменному или устному заявлению предоставляются свидания с адвокатами, без ограничения их количества, продолжительности, в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность.



Для получения квалифицированной юридической помощи посредством телефонных переговоров с адвокатом, осужденный обращается с письменным или устным заявлением к администрации учреждения.



Телефонные переговоры возможны при наличии в личном деле осужденного письменного уведомления о защите (представительстве). При этом адвокат и осужденный предупреждаются об исключении переговоров с третьими лицами.



Основания для прекращения переговоров при несоблюдении норм этики и морали не распространяются на случаи предоставления юридической помощи осужденному адвокатом.



При наличии соответствующего заключения, медицинские консультации могут проводиться с применением дистанционных медицинских услуг. Консультации проводятся врачами организаций здравоохранения в присутствии врача медорганизации, расположенной в учреждении. Переговоры с третьими лицами не допустимы.



Смотрите приказ МВД РК от 23 июня 2025 года № 460.