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    09:41, 02 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане осужденные смогут созваниваться с адвокатом и врачом

    МВД внесло поправки в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы. Об этом передает агентство Kazinform.

    тюрьма
    Фото: pexels.com

    По информации Telegram канала Юрист «ПАРАГРАФ», уточняется, что для получения юридической помощи осужденным по их письменному или устному заявлению предоставляются свидания с адвокатами, без ограничения их количества, продолжительности, в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность.

    Для получения квалифицированной юридической помощи посредством телефонных переговоров с адвокатом, осужденный обращается с письменным или устным заявлением к администрации учреждения.

    Телефонные переговоры возможны при наличии в личном деле осужденного письменного уведомления о защите (представительстве). При этом адвокат и осужденный предупреждаются об исключении переговоров с третьими лицами.

    Основания для прекращения переговоров при несоблюдении норм этики и морали не распространяются на случаи предоставления юридической помощи осужденному адвокатом.

    При наличии соответствующего заключения, медицинские консультации могут проводиться с применением дистанционных медицинских услуг. Консультации проводятся врачами организаций здравоохранения в присутствии врача медорганизации, расположенной в учреждении. Переговоры с третьими лицами не допустимы.

    Смотрите приказ МВД РК от 23 июня 2025 года № 460.

    Теги:
    Пенитенциарная система Осужденные Права человека Общество
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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