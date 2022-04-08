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    17:29, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    В Казахстане опубликован пул реализуемых проектов отечественных и зарубежных инвесторов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данного в ходе расширенного заседания Правительства в феврале текущего года сформирован единый пул реализуемых инвестиционных проектов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Правительством проработан пул инвестиционных проектов, в которые включены проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов. В пул включены проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов на разных стадиях их реализации стоимостью от 500 млн тенге в несырьевых секторах.

    Пул состоит из 761 проекта инвесторов из более 30 стран мира на общую сумму порядка 24,14 трлн тенге и предполагает создание свыше 108 тысяч рабочих мест.

    Полный список проектов опубликован и доступен на официальных сайтах Министерства иностранных дел, Министерства национальной экономики, АО «НК «KAZAKH INVEST» и МФЦА.

    Кроме того, в разрезе отраслей проекты опубликованы на сайтах профильных министерств, в разрезе регионов — на сайтах акиматов городов и областей. В рамках опубликованной информации представлены такие данные как: наименование проекта, страна инвестора, даты начала реализации и предполагаемого ввода в эксплуатацию, регион, ответственный государственный орган, сумма инвестиций и количество рабочих мест.

    Информация по проектам может обновляться на ежеквартальной основе ввиду развития проектов на разных стадиях.

    Единый пул инвестиционных проектов.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Миннацэкономики Инвестпроекты МИД РК Экономика
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