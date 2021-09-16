В Казахстане определят перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют определить перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« Сегодня государством регулируются цены на все лекарственные препараты, реализуемые в Казахстане, всего 6767 торговых наименований. При этом предельные цены обладают эффектом подтягивания бизнеса к максимально допустимому значению и ограничивают ценовую конкуренцию между участниками рынка. Законопроектом предлагается определить перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию», - сказал Рустам Ахметов.

Данный перечень, по его словам, будет утверждаться уполномоченным органом (Министерством здравоохранения) с учетом наличия взаимозаменяемых лекарств, баланса спроса и предложения, ценовой ситуации и прочих факторов.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

«На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.