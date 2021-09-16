РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:23, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане определят перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют определить перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    « Сегодня государством регулируются цены на все лекарственные препараты, реализуемые в Казахстане, всего 6767 торговых наименований. При этом предельные цены обладают эффектом подтягивания бизнеса к максимально допустимому значению и ограничивают ценовую конкуренцию между участниками рынка. Законопроектом предлагается определить перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию», - сказал Рустам Ахметов.

    Данный перечень, по его словам, будет утверждаться уполномоченным органом (Министерством здравоохранения) с учетом наличия взаимозаменяемых лекарств, баланса спроса и предложения, ценовой ситуации и прочих факторов.

    Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

    «На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.

    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Цены и тарифы Экономика Мажилис
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!