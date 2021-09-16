В Казахстане определят перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию
« Сегодня государством регулируются цены на все лекарственные препараты, реализуемые в Казахстане, всего 6767 торговых наименований. При этом предельные цены обладают эффектом подтягивания бизнеса к максимально допустимому значению и ограничивают ценовую конкуренцию между участниками рынка. Законопроектом предлагается определить перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию», - сказал Рустам Ахметов.
Данный перечень, по его словам, будет утверждаться уполномоченным органом (Министерством здравоохранения) с учетом наличия взаимозаменяемых лекарств, баланса спроса и предложения, ценовой ситуации и прочих факторов.
Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».
«На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.