В Казахстане определят основные ориентиры нового экономического курса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ведется работа по формированию новой редакции Стратегического плана развития до 2025 года. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время ведется работа по формированию новой редакции Стратегического плана развития до 2025 года. Будут определены основные ориентиры нового экономического курса. Важнейшим направлением дальнейшего экономического курса станет «новая повестка» развития предпринимательства», - сказал Руслан Даленов.

Глава Миннацэкономики пояснил, что новая повестка включает в себя внедрение института регуляторной апелляции. Предлагается внедрить механизм отмены либо приостановления актов центральных и местных исполнительных органов в апелляционном порядке по жалобе предпринимателей и бизнес-ассоциаций.

«То есть, решения, мешающие бизнесу, могут быть быстро отменены и исправлены. Снижение нагрузки от контроля и надзора. Это переход на «диагностику предприятий» от плановых проверок. Такая диагностика бизнеса будет проводиться без привлечения к ответственности и позволит снизить число плановых проверок», - пояснил Руслан Даленов.

Было отмечено, что для упрощения входа на рынок будет проведена работа по максимальному сокращению лицензий и разрешений.

В рамках цифровизации услуг предлагается обеспечить полный охват всех услуг для бизнеса в электронной форме.

Будет продолжена работа по совершенствованию финансовых мер государственной поддержки.

Будет усилено точечное взаимодействие с «проводниками» мнения МСБ.

«Реализация новых среднесрочных мер обеспечит качественное и устойчивое развитие предпринимательства», - заключил Руслан Даленов.



