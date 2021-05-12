В Казахстане определят лучший музей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане состоится IV Фестиваль организаций и работников культуры и искусства «Рухани қазына – 2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, в преддверии профессионального праздника дня работников культуры и искусства 12 мая стартует IV Фестиваль организаций и работников культуры и искусства «Рухани қазына – 2021».

Цель конкурса - предоставление возможности обмена опытом в деятельности работников сферы культуры, повышение профессионального мастерства работников библиотек, музеев, культурно-досуговой сферы, повышение имиджа региональных организаций культуры.

Организатором конкурса выступает Министерство культуры и спорта РК.

В рамках конкурса будут определены лучший государственный музей (областного, районного (городского) значения), лучшая государственная библиотека (областного, районного (городского), сельского значения), лучшая государственная культурно-досуговая организация (областного, районного (городского) значения) и лучшие сотрудники организаций культуры.

На сегодняшний день поступило более 300 заявок из 15 регионов страны, в том числе в сфере библиотек, музейной и культурно-досуговой деятельности.