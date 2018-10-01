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В Казахстане определили прожиточный минимум в сентябре

3 Октября 2018 10:24 253
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В Казахстане определили прожиточный минимум в сентябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Величина прожиточного минимума в сентябре 2018 года составила 28 690 тенге, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

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«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,6%, декабрем 2017г. увеличилась - на 12,1%», - говорится в сообщении.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,6%, масложировых изделий и яиц - 14,3%, фруктов и овощей - 13,3%, молочных хлебопродуктов и крупяных изделий - 6,8%, сахара, чая и специй - 2%.

 

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Ключевые слова: Экономика,
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