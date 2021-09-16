НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане определили новые принципы доступа к ключевым мощностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие изменения предусмотрены в законопроекте: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

«Важнейшей задачей является обеспечение доступа к ключевой мощности. Примерами являются магистральная железнодорожная сеть, кабельная канализация для связи, первичные металлы для дальнейшей переработки, морские порты, субстанции для производства лекарств, технологии производства», - сказал первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект в Мажилисе.

По его словам, предполагается принять принципы доступа к ключевым мощностям.

«Нами определены не только принципы доступа к ключевой мощности: равный доступ, открытость, платность, но и будут детализированы условия доступ к ключевой мощности – предмет доступа, сроки, основания отказа и прочее», - пояснил Рустам Ахметов.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции.

«На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.