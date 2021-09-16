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    12:08, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане определили новые принципы доступа к ключевым мощностям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане определили новые принципы доступа к ключевым мощностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие изменения предусмотрены в законопроекте: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

    «Важнейшей задачей является обеспечение доступа к ключевой мощности. Примерами являются магистральная железнодорожная сеть, кабельная канализация для связи, первичные металлы для дальнейшей переработки, морские порты, субстанции для производства лекарств, технологии производства», - сказал первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект в Мажилисе.

    По его словам, предполагается принять принципы доступа к ключевым мощностям.

    «Нами определены не только принципы доступа к ключевой мощности: равный доступ, открытость, платность, но и будут детализированы условия доступ к ключевой мощности – предмет доступа, сроки, основания отказа и прочее», - пояснил Рустам Ахметов.

    Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции.

    «На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.

    Теги:
    Парламент Экономика Мажилис
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