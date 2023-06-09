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В Казахстане определили лучших уполномоченных по этике

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 22:44
В Казахстане определили лучших уполномоченных по этике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по делам государственной службы состоялось заседание республиканской конкурсной комиссии с целью определения «Лучшего уполномоченного по этике», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Конкурс «Лучший уполномоченный по этике» проводится с 2018 года. Конкурс состоит из 2 номинаций: «Лучший уполномоченный по этике центрального государственного органа», «Лучший уполномоченный по этике местного исполнительного органа». Участники предоставляют на рассмотрение конкурсной комиссии эссе и презентацию к проекту, посвященных вопросам повышения имиджа государственных служащих и дальнейшего совершенствования института уполномоченного по этике.

Решение по каждому претенденту принимается путем подсчета баллов, выставляемых членами конкурсной комиссии.

В качестве членов комиссии в конкурсе приняли участие депутат Мажилиса Парламента, представители Агентства и Академии госуправления, средств массовой информации, эксперты в области государственного управления.

По итогам заседания Комиссии «Лучшим уполномоченным по этике центрального государственного органа» признана Алма Сыдыкова из Министерства юстиции.

Первые три места в этой номинации заняли:

І место – Илхам Аметов, Министерство сельского хозяйства РК;

ІІ место – Зина Байгаскина, Министерство здравоохранения РК;

ІІІ место – Кабланбек Ашимов, Министерство экологии и природных ресурсов РК.

На региональном уровне «Лучшим уполномоченным по этике местного исполнительного органа» стала Фарида Ахметова из Атырауской области. Первые три места в этой номинации заняли следующие конкурсанты:

І место – Сеилхан Серикбаев, Северо-Казахстанская область;

ІІ место – Махсат Исаев, Туркестанская область;

ІІІ место – Ринат Арыстанбек, Восточно-Казахстанская область.

Победители будут награждены на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню государственного служащего.

Необходимо отметить, что в Казахстане институт уполномоченного по этике действует с 2015 года и в настоящее время в каждом государственном органе и аппаратах акимов областей работают 765 уполномоченных по этике, 30 из которых имеют статус самостоятельных.

Данный институт демонстрирует высокую эффективность. Только в прошлом году уполномоченными по этике оказана консультационная помощь свыше 20 тысяч гражданам и госслужащим, восстановлены права 167 заявителей, проведено порядка 25 тысяч разъяснительных мероприятий, в том числе 4,5 тысяч выездов в регионы. В результате принятых мер количество нарушений норм служебной этики и госслужащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности в 2022 году в сравнении с 2021 годом сократилось на 21%, с 412 до 325 соответственно.


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