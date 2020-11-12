В Казахстане определены требования к защите доменных имен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК определило требования к защите доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Теперь, интернет-ресурс с зарегистрированными доменными именами .KZ и .ҚАЗ размещается в пространстве казахстанского сегмента интернета, т.е. в аппаратно-программных комплексах только на территории Республики Казахстан.

Данные требования являются результатом проводимой работы по задачам, поставленным Главой государства в рамках обеспечения «цифрового суверенитета», о котором говорится в Послании. 25 июня 2020 года, в рамках закона «О новых цифровых технологиях», были приняты изменения, определяющие требования к защите доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

С момента принятия поправки начаты работы по ее технической реализации. Так, в рамках услуги по мониторингу интернет пространства, отечественной системой «WebTotem» было выявлено около 45000 доменных имен с нарушением вышеуказанного требования.

Соответствующие уведомления были направлены в «Казахстанский центр сетевой информации» и доведены до регистраторов, а также владельцев доменных имен, с целью подтвердить или опровергнуть факт нарушения в срок до 30 ноября 2020 года.

«Сайты с казахстанскими именами необходимо размещать в местных центрах обработки данных, привлекать местных ИТ-разработчиков. Отечественным бизнесменам, соответственно, необходимо максимально использовать локальные трудовые и производственные ресурсы, деньги должны приходить в страну, а не вымываться в погоне за мнимой дешевизной сервиса за рубежом. Если владелец откажется от переноса сайта с казахстанским доменным именем, достаточно будет лишь сменить имя сайта. Например, сайт с именем info.kz переименовать в info.kz.com или info.kz.org. Следует отметить, что обычных пользователей Интернет проводимая работа не затронет и останется для них фактически незаметной», - комментирует Асхат Оразбек, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Данное требование позволит создать мультипликативный эффект в экономике: дополнительные рабочие места в ИКТ-отрасли, утилизация профицита электроэнергии, сокращение внешнего интернет-трафика, операторы связи смогут больше вкладывать в развитие местных сетей связи и повышать качество оказываемых услуг.