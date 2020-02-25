В Казахстане определен механизм для укрупнения энергопередающих организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане определен механизм для укрупнения энергопередающих организаций, сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на расширенном заседании коллегии ведомства. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно докладу главы ведомства реализация 51 шага «Плана Нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», направленного на укрупнение региональных электросетевых компаний, продолжается. На сегодняшний день для укрупнения энергопередающих организаций установлены требования с поэтапным введением их в действие.

Принятые меры направлены на стимулирование ЭПО, несоответствующих требованиям, укрупнению путем объединения между собой или с региональными электросетевыми компаниями, а также прекращения деятельности по передаче электрической энергии.

Ожидаемый результат – это сокращение количества ЭПО на 30%, т.е. со 162 до 110.

Также отмечается, что протяженность бесхозных сетей снизилась с 2 350 км в 2017 году до 225 км в 2019 году (на 2125 км). При этом, в рамках проводимой работы местными исполнительными органами выявляются новые бесхозяйные объекты. В результате проведенной работы наблюдается повышение качества предоставляемых услуг. Исполнение 51 шага имеет долгосрочный характер и окончательные результаты будут достигнуты в 2023 году.

Кроме того, Нурлан Ногаев рассказал об исполнении 50 шага «Реорганизация отрасли электроэнергетики. Внедрение модели «Единого закупщика» и 52 шага «Внедрение новой тарифной политики в электроэнергетике, стимулирующей инвестиции в отрасль», предусматривающих функционирование рынка электрической мощности.

В рамках 50 шага на рынке электрической мощности создан Единый закупщик. В качестве Единого закупщика определена компания – ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников».

Тем временем, во исполнение 52 шага 12 ноября 2015 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики».

Согласно Закону с 1 января 2019 года наряду с рынком электрической энергии начал функционировать рынок электрической мощности, направленный на обеспечение инвестиционной привлекательности сектора генерации электроэнергии.

В результате, в 2019 году было привлечено более 62 млрд. тенге инвестиций в сектор генерации электрической энергии.