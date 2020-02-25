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В Казахстане определен механизм для укрупнения энергопередающих организаций

25 Февраля 2020 15:42
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В Казахстане определен механизм для укрупнения энергопередающих организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане определен механизм для укрупнения энергопередающих организаций, сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на расширенном заседании коллегии ведомства. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно докладу главы ведомства реализация 51 шага «Плана Нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», направленного на укрупнение региональных электросетевых компаний, продолжается. На сегодняшний день для укрупнения энергопередающих организаций установлены требования с поэтапным введением их в действие.

Принятые меры направлены на стимулирование ЭПО, несоответствующих требованиям, укрупнению путем объединения между собой или с региональными электросетевыми компаниями, а также прекращения деятельности по передаче электрической энергии.

Ожидаемый результат – это сокращение количества ЭПО на 30%, т.е. со 162 до 110.

Также отмечается, что протяженность бесхозных сетей снизилась с 2 350 км в 2017 году до 225 км в 2019 году (на 2125 км). При этом, в рамках проводимой работы местными исполнительными органами выявляются новые бесхозяйные объекты. В результате проведенной работы наблюдается повышение качества предоставляемых услуг. Исполнение 51 шага имеет долгосрочный характер и окончательные результаты будут достигнуты в 2023 году.

Кроме того, Нурлан Ногаев рассказал об исполнении 50 шага «Реорганизация отрасли электроэнергетики. Внедрение модели «Единого закупщика» и 52 шага «Внедрение новой тарифной политики в электроэнергетике, стимулирующей инвестиции в отрасль», предусматривающих функционирование рынка электрической мощности.

В рамках 50 шага на рынке электрической мощности создан Единый закупщик. В качестве Единого закупщика определена компания – ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников».

Тем временем, во исполнение 52 шага 12 ноября 2015 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики».

Согласно Закону с 1 января 2019 года наряду с рынком электрической энергии начал функционировать рынок электрической мощности, направленный на обеспечение инвестиционной привлекательности сектора генерации электроэнергии.

В результате, в 2019 году было привлечено более 62 млрд. тенге инвестиций в сектор генерации электрической энергии.


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Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика,
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Серик Сабеков

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