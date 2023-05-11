АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на диспансерном учете состоит 26 000 женщин с диагнозом «бесплодие». Такие данные приводятся в постановлении Правительства «Об утверждении Концепции развития службы охраны здоровья матери и ребенка в РК на 2023-2030 годы «Каждая женщина – каждый ребенок», размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием. В структуре женское бесплодие составляет 50-60%. На диспансерном учете состоит 26 000 женщин с диагнозом «бесплодие», часть из которых нуждается во вспомогательных репродуктивных технологиях (далее - ВРТ)», - отмечается в документе.

В стране для успешного внедрения новых технологий в сфере репродукции обеспечена законодательная база, утверждены нормативно-правовые документы, регулирующие все аспекты осуществления ВРТ, подготовлены специалисты разных профилей.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 31 центр экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО), освоены новейшие технологии лечения как женского и мужского бесплодия, успешно применяются криоконсервация эмбрионов, преимплантационный генетический скрининг, тайм-лапс культивирование эмбриона.

«Эффективность лечения бесплодия выросла с 13,1 % до 34,3 % в год и значительно превышает средние показатели ведущих европейских стран. За 28 лет лечение методами ВРТ в стране прошли более 90 000 супружеских пар, родилось более 30 000 долгожданных детей в семьях. Важное значение в обеспечении доступности ВРТ и более широкого охвата малообеспеченных семей сыграло государственное финансирование программ ЭКО. Ежегодно с 2010 по 2020 годы количество выделенных квот на проведение ЭКО в рамках ГОБМП увеличилось в 10 раз (от 100 до 1066 циклов в год)», - сообщается в концепции.

В 2020 году Глава государства в своем Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» озвучил серьезную обеспокоенность семейно-демографической ситуацией в стране и поручил Правительству увеличить квоту на ЭКО в 7 раз. В этой связи Министерством с 2021 года реализуется специальная программа «Аңсаған сәби», с ежегодным предоставлением 7 000 квот на проведение ЭКО семейным парам.

Согласно приведенным данным, за период реализации данной программы (2021 - 2022 гг.) 14 000 женщины получили квоту на ЭКО, в результате родилось 4 000 долгожданных детей в 3300 семьях, около 2 500 женщины наблюдаются по беременности.