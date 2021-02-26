В Казахстане оцифруют процесс назначения пенсий и пособий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года Министерством труда и социальной защиты населения РК оцифрован 91% услуг в социально-трудовой сфере. Об этом на заседании расширенной коллегии МТСЗН сообщил глава ведомства Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении Серик Шапкенов отметил, что по итогам 2020 года МТСЗН достигнуты значительные результаты по цифровизации социально-трудовой сферы.

«Мы обеспечили оцифровку 91% услуг, 40 из 44 услуг оказываются в электронном виде, 18 из них проактивно. По итогам 2020 года оказано 12,4 млн услуг, из них электронно - 7,8 млн услуг. В соответствии с поручением Главы государства в 2021 году будут оцифрованы процессы назначения пенсий и пособий», – проинформировал министр.

Он также сообщил, что МТСЗН продолжает развитие Портала социальных услуг, работа которого способствует повышению качества оказываемых услуг и снижению коррупционных рисков. На портале постепенно расширяется перечень технических средств и услуг реабилитации, растет число поставщиков товаров и специальных социальных услуг, а с 2023 года на ресурс будут переведены услуги инватакси.

«Также мы работаем над созданием Цифровой карты семьи. Проект направлен на автоматическое выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это позволит оказывать гражданам проактивно комплексные меры социальной поддержки, входящие в компетенцию разных госорганов. Цифровая социальная карта семьи способна спрогнозировать уровень благосостояния семьи. Таким образом, система, благодаря заложенному в ней алгоритму, поможет улучшить качество жизни граждан, не ожидая их обращения за помощью, и исключить дискриминацию социально уязвимых категорий граждан», – добавил Серик Шапкенов.

Кроме того, МТСЗН ведется планомерная работа по совершенствованию портала Электронной биржи труда. На ресурсе запущены новые сервисы, предоставляющие услуги центров занятости. Для жителей областных центров, городов областного, республиканского значения и столицы предоставлена возможность дистанционного оказания таких услуг, как регистрация лиц, ищущих работу, и безработных, направление на рабочие места, субсидируемые государством (социальные рабочие места, общественные работы, молодежная практика), содействие в добровольном переселении.

С ноября 2020 года возможностью получить услуги дистанционно воспользовались более чем у 14,5 тысяч человек. Статус безработного получили 11,7 тысячи казахстанцев. 3,4 тысячи человек направлены на рабочие места, субсидируемые государством. Более 1,6 тысячи безработных направили заявки на получение социальных выплат на случай потери работы, из которых 80% одобрены Государственным фондом социального страхования.

В 2020 году через портал трудоустроено более 629 тысяч человек, из которых 66% нашли постоянную работу.



