В Казахстане оцифровано более 18,6 тыс км автодорог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане оцифровано более 18,6 тыс километров автодорог. Об этом сообщили в РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов», передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В результате имеющегося оборудованию, сегодня предприятием успешно оцифровал более 18,6 тыс километров дорог», - сообщили в пресс-службе предприятия, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В национальном центре качества дорожных активов отмечают, что оцифровка дорог открывает целый ряд перспективных возможностей:

Так, геоинформационная система (ГИС-карта): Накопленные данные о состоянии дорог могут быть легко интегрированы в ГИС-карту, которая доступна в режиме онлайн. Это обеспечивает прозрачность и удобство доступа к информации о состоянии дорожного покрытия.

Пользовательская настройка данных: Пользователи имеют возможность выбирать и отображать различные показатели на карте в соответствии с их потребностями. Это означает, что можно адаптировать данные под конкретные критерии, такие как ровность, дефекты или колея.

Информационная платформа для автодорожников: Отчеты о состоянии дорог становятся ценной информационной платформой для пользователей, работающих в области автодорожного строительства и обслуживания. Эти данные помогают принимать обоснованные решения и планировать ремонтные мероприятия.

Мониторинг и обоснование ремонтов: собранные данные о состоянии дорог обеспечивают возможность постоянного мониторинга и оценки их текущего состояния. Это, в свою очередь, служит основой для принятия решений о назначении соответствующих ремонтных работ.

«Также, ежегодно данные диагностики передаются в КАД МИИР РК для формирования государственного задания и распределения бюджетных средств на ремонт с учетом потребностей дорог, основываясь на реальных результатах», - добавили в РГП.