В Казахстане образовательные гранты для поступления в вузы распределят до начала нового календарного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Образовательные гранты для поступления в вузы будут утверждены до начала нового календарного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Конкурс среди вузов на размещение госзаказа стартует 29 ноября 2021 года.

При изменении сроков размещения образовательных грантов были учтены интересы, как абитуриентов, так и высших учебных заведений.

Теперь абитуриенты будут гораздо раньше проинформированы о том, каким вузам и по каким специальностям выделены гранты. А вузы получат возможность заранее планировать работу приёмных кампании.

Ранее конкурс на размещение государственного образовательного заказа на подготовку кадров в организациях высшего и послевузовского образования, а также на подготовительные отделения объявлялся в мае-июне, то есть незадолго до старта приема документов на образовательный грант. Комиссия по распределению госзаказа среди вузов также создавалась в апреле-мае.

Теперь же конкурс на размещение госзаказа на 2022-2023 учебный год в разрезе групп образовательных программ пройдет с 29 ноября по 3 декабря этого года.

«При принятии таких решений, в первую очередь, мы учитываем интересы наших абитуриентов. Теперь поступающие смогут заблаговременно определиться с выбором вуза и специальности. То есть уже перед сдачей ЕНТ абитуриенты будут знать, каким вузам и по каким специальностям выделены образовательные гранты. Мы и дальше будем принимать решения, направленные на создание более комфортных условий для абитуриентов», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Госзаказ в вузах будет размещаться по всем уровням образования – бакалавриату, магистратуре и докторантуре. Заявку на участие в конкурсе, анкету, информационную карту и предложения на размещение госзаказа вузы могут заполнить на сайте Национального центра тестирования по ссылке.