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    10:11, 14 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане обновят правила дарения имущества государству

    Правительство Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект поправок в Правила приобретения государством прав на имущество по договору дарения, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: Правительство РК

    Как указано в пояснительной записке, документ разработан с целью недопущение принятия в государственную собственность неэффективных, устаревших или дублирующих ИТ-решений, усиление контроля за соблюдением архитектуры «электронного правительства», предотвращение дополнительных расходов бюджета на поддержку несовместимых информационных систем, цифровизация процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения.

    Проектом предлагается следующее:

    • заменить название Фонда поддержки инфраструктуры образования на Специальный государственный фонд;
    • установить требования об обязательном извещении уполномоченного органа в сфере информатизации о поступивших предложениях по передаче государству прав на объекты информатизации по договору дарения для получения его заключения;
    • Оцифровать в ИС «Реестр государственного имущества» процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения.

    Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 июля 2025 года.

    Теги:
    Правительство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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