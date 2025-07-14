В Казахстане обновят правила дарения имущества государству

Как указано в пояснительной записке, документ разработан с целью недопущение принятия в государственную собственность неэффективных, устаревших или дублирующих ИТ-решений, усиление контроля за соблюдением архитектуры «электронного правительства», предотвращение дополнительных расходов бюджета на поддержку несовместимых информационных систем, цифровизация процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения.

Проектом предлагается следующее:

заменить название Фонда поддержки инфраструктуры образования на Специальный государственный фонд;

установить требования об обязательном извещении уполномоченного органа в сфере информатизации о поступивших предложениях по передаче государству прав на объекты информатизации по договору дарения для получения его заключения;

Оцифровать в ИС «Реестр государственного имущества» процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 июля 2025 года.