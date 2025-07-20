В Казахстане объем производства обрабатывающей промышленности достиг 25 трлн тенге

— ⁠Промышленная политика страны направлена на обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности через увеличение производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортно-ориентированной продукции и отход от сырьевой модели развития. Меры государственной поддержки предоставляются субъектам промышленно-инновационной деятельности, ориентированным на выпуск продукции из перечня приоритетных товаров — преимущественно средних и высоких уровней переделов, определяющих долгосрочную конкурентоспособность экономики, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

По его данным, уровень передела определяется в соответствии с методикой оценки (приказ МИИР РК от 20 мая 2022 года № 273), предусматривающей такие критерии, как технологическая сложность, экспортный потенциал и внутренний спрос.

— В результате применения указанных мер объем производства обрабатывающей промышленности по сравнению с 2021 годом увеличился на 7,9 трлн тенге. В 2024 году индекс физического объема отрасли составил 106,9% (при плане 104,8%), номинальный объем достиг 25,0 трлн тенге. Объем инвестиций в основной капитал составил 2 074,5 млрд тенге (+34,6% к 2021 г.). Экспорт обработанной продукции — 28,8 млрд долл. США (+45,1% к 2021 г.). По данным статистики в январе–мае 2025 года индекс промышленного производства в Казахстане составил 106,0%. За этот период произведено промышленной продукции на 2 387,8 млрд тенге.

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