+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 5 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане объявлен месячник Гражданской обороны

1 Марта 2020 10:22
Поделиться:
В Казахстане объявлен месячник Гражданской обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Право на безопасную жизнь является неотъемлемым правом каждого человека. Отсутствие безопасности не только создает угрозу жизни и сокращает ее продолжительность, но и создает препятствия для устойчивого развития гражданского общества. Всемирный день Гражданской обороны ежегодно отмечается 1 марта под определенным девизом. В 2020 году это «Гражданская оборона и первая помощь в каждом доме», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление Гражданской обороны Комитета по ЧС МВД РК.

Новости по теме
Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны с Арменией
Казахстан и Армения будут сотрудничать в области гражданской обороны

Хотя первоначально силы ГО были ориентированы на действия при возникновении военных конфликтов, но реальность такова, что и в чрезвычайных ситуациях мирного времени их использование необходимо. Их высочайшая организация и подготовка являются залогом успеха выполняемых задач в спасательных операциях по ликвидации последствий землетрясений, наводнений, аварий и катастроф. В этих условиях задачи гражданской обороны, как и прежде, продолжают оставаться актуальными, а по некоторым направлениям приобретают ещё большую значимость. У гражданской обороны достаточно тяжёлая задача – не только предотвращение и устранение последствий этих происшествий, но и проведение разъяснительной работы среди населения о том, как следует вести себя в подобной ситуации.

Руководством Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД 14 февраля 2020 года утвержден План мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня Гражданской обороны, в рамках которого в целом по стране объявлен Месячник Гражданской обороны и запланирован комплекс мероприятий, направленных на пропаганду знаний о гражданской обороне и привлечение внимания общества к важным задачам, которые выполняются службами гражданской защиты. Огромное внимание будет уделено подрастающему поколению. В учебных заведениях состоятся открытые и интерактивные уроки, объектовые и эвакуационные тренировки по сигналу «Внимание всем!», на базе оперативно-спасательных отрядов Комитета по ЧС МВД РК организованы и проведены дни открытых дверей.

В наше время, когда ежедневно происходят различные природные и техногенные происшествия и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, проведение подобных мероприятий очень актуально. Оно дает возможность обучить население правилам поведения в той или иной критической ситуации, проверить знания и умения специалистов в области безопасности жизнедеятельности, проверить планы применения сил и средств и их эффективность на практике, позволяет выявить проблемные вопросы, обсудить перспективы развития данного направления совместно с местными исполнительными органами.

Все мероприятия по празднованию Всемирного дня гражданской обороны направлены на повышение информированности населения по действиям в случае чрезвычайной ситуации.


Фото: voxpopuli.kz


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Армия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив