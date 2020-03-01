В Казахстане объявлен месячник Гражданской обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Право на безопасную жизнь является неотъемлемым правом каждого человека. Отсутствие безопасности не только создает угрозу жизни и сокращает ее продолжительность, но и создает препятствия для устойчивого развития гражданского общества. Всемирный день Гражданской обороны ежегодно отмечается 1 марта под определенным девизом. В 2020 году это «Гражданская оборона и первая помощь в каждом доме», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление Гражданской обороны Комитета по ЧС МВД РК.

Хотя первоначально силы ГО были ориентированы на действия при возникновении военных конфликтов, но реальность такова, что и в чрезвычайных ситуациях мирного времени их использование необходимо. Их высочайшая организация и подготовка являются залогом успеха выполняемых задач в спасательных операциях по ликвидации последствий землетрясений, наводнений, аварий и катастроф. В этих условиях задачи гражданской обороны, как и прежде, продолжают оставаться актуальными, а по некоторым направлениям приобретают ещё большую значимость. У гражданской обороны достаточно тяжёлая задача – не только предотвращение и устранение последствий этих происшествий, но и проведение разъяснительной работы среди населения о том, как следует вести себя в подобной ситуации.

Руководством Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД 14 февраля 2020 года утвержден План мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня Гражданской обороны, в рамках которого в целом по стране объявлен Месячник Гражданской обороны и запланирован комплекс мероприятий, направленных на пропаганду знаний о гражданской обороне и привлечение внимания общества к важным задачам, которые выполняются службами гражданской защиты. Огромное внимание будет уделено подрастающему поколению. В учебных заведениях состоятся открытые и интерактивные уроки, объектовые и эвакуационные тренировки по сигналу «Внимание всем!», на базе оперативно-спасательных отрядов Комитета по ЧС МВД РК организованы и проведены дни открытых дверей.

В наше время, когда ежедневно происходят различные природные и техногенные происшествия и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, проведение подобных мероприятий очень актуально. Оно дает возможность обучить население правилам поведения в той или иной критической ситуации, проверить знания и умения специалистов в области безопасности жизнедеятельности, проверить планы применения сил и средств и их эффективность на практике, позволяет выявить проблемные вопросы, обсудить перспективы развития данного направления совместно с местными исполнительными органами.

Все мероприятия по празднованию Всемирного дня гражданской обороны направлены на повышение информированности населения по действиям в случае чрезвычайной ситуации.





Фото: voxpopuli.kz