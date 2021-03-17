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В Казахстане объявлен ежегодный конкурс «Абай әлемі»

17 Марта 2021 15:44
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В Казахстане объявлен ежегодный конкурс «Абай әлемі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фондом Нурсултана Назарбаева и Фондом развития государственного языка объявлен конкурс «Абай әлемі» на лучшую научную работу среди студентов и магистрантов, посвященный творчеству великого казахского поэта Абая Кунанбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фондом развития государственного языка.

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Целью конкурса является популяризация наследия великого Абая, выявление и поддержка талантливых молодых ученых, оказание содействия в продвижении их творчества, развитие интереса молодежи к литературе.

Премия присуждается за лучшую научную работу по темам для студентов:

- «Абай мұрасы - рухани жаңғыру өзегі»;

- «Абай шығармашылығының рухани арналары»;

- «Абайдың көркемдік-эстетикалық әлемі»;

для магистрантов:

- «Абай шығармашылығының ренеcсанстық сипаты»;

- «Қуғындалған абайтанушылар»;

- «Қазіргі қазақ әдебиетіндегі Абай дәстүрі».

Победителям присуждается денежная премия по специальным темам для студентов:

- за первое место – 400 000 тг;

- за два вторых места - по 300 000 тг;

- за три третьих места - по 200 000 тг;

для магистрантов:

- за первое место – 500 000 тг;

- за два вторых места - по 400 000 тг;

- за три третьих места - по 300 000 тг.

Заявки принимаются с 1 апреля по 1 июля 2021 года на эл.почту abai_fond@mail.ru. Победители будут объявлены в августе 2021 года. Подробности на сайтахь fnn.kz, .qazaq-found.kz , abaialemi.kz

Справки по тел.: 8 7172 27 26 09, abai_fond@mail.ru



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#Культура   #Общество   #Абай  
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