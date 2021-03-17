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В Казахстане объявлен ежегодный конкурс «Абай әлемі»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фондом Нурсултана Назарбаева и Фондом развития государственного языка объявлен конкурс «Абай әлемі» на лучшую научную работу среди студентов и магистрантов, посвященный творчеству великого казахского поэта Абая Кунанбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фондом развития государственного языка.
Целью конкурса является популяризация наследия великого Абая, выявление и поддержка талантливых молодых ученых, оказание содействия в продвижении их творчества, развитие интереса молодежи к литературе.
Премия присуждается за лучшую научную работу по темам для студентов:
- «Абай мұрасы - рухани жаңғыру өзегі»;
- «Абай шығармашылығының рухани арналары»;
- «Абайдың көркемдік-эстетикалық әлемі»;
для магистрантов:
- «Абай шығармашылығының ренеcсанстық сипаты»;
- «Қуғындалған абайтанушылар»;
- «Қазіргі қазақ әдебиетіндегі Абай дәстүрі».
Победителям присуждается денежная премия по специальным темам для студентов:
- за первое место – 400 000 тг;
- за два вторых места - по 300 000 тг;
- за три третьих места - по 200 000 тг;
для магистрантов:
- за первое место – 500 000 тг;
- за два вторых места - по 400 000 тг;
- за три третьих места - по 300 000 тг.
Заявки принимаются с 1 апреля по 1 июля 2021 года на эл.почту abai_fond@mail.ru. Победители будут объявлены в августе 2021 года. Подробности на сайтахь fnn.kz, .qazaq-found.kz , abaialemi.kz
Справки по тел.: 8 7172 27 26 09, abai_fond@mail.ru
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