В Казахстане объявили о старте отбора на программы по поддержке казахстанских экспортеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане объявили о старте отбора на две программы для казахстанских экспортеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Минторговли РК, 25 января начинается отбор на две программы для казахстанских экспортеров: «Экспортная акселерация-2022» и по выводу компаний на Alibaba.com.

Оператором данных программ является АО «QazTrade» Министерства торговли и интеграции РК.

«Экспортная акселерация -2022» - практикоориентированная программа, предусматривающая полное сопровождение компании (обучение, диагностика, разработка экспортной стратегии, маркетинговое продвижение, обеспечение участия компании в выставках), а также поиск надежного покупателя и заключение экспортного контракта.

В этом году для участия в программе «Экспортная акселерация -2022» будут отобраны 190 предприятий в таких отраслях, как машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность, а также поставщики услуг.

Целевыми рынками для точечного продвижения казахстанской продукции в рамках программы определены Российская Федерация, Украина и Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Республика Узбекистан.

Участие бизнеса в программе является бесплатным.

«С момента запуска программы в 2020 году, компании-участницы совершили экспортных контрактов на сумму порядка 150 млн. долл. США. Это долгосрочные контракты на поставку отечественной продукции на рынки РФ, Китая и стран Центральной Азии», - проинформировали в Минторговли Казахстана.

Кроме того, в текущем году будут отобраны 70 казахстанских поставщиков несырьевой продукции для вывода на Alibaba.com.

Сегодня на платформе для международных партнеров доступны 4 000 отечественных товаров. Так, казахстанский мед был отправлен в ОАЭ, США, Кипр, КНР, Узбекистан. Начинающий производитель угольных фильтров через Alibaba.com нашел своих покупателей в Узбекистане, Кыргызстане и Македонии.

В рамках запуска программ 25 января QazTrade проведет ознакомительный вебинар для всех желающих, где расскажет об условиях участия в Программах.

Для регистрации на вебинар необходимо заполнить анкету по ссылке.

С момента начала программы по выводу экспортеров на Alibaba.com (с 2019 года) владельцами золотых аккаунтов заключены экспортные контракты на сумму более 120 млн. долл. США.