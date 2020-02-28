В Казахстане объявили конкурс на возведение монумента Абылай хану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объявили открытый международный конкурс на реализацию проекта по возведению монумента Абылай хану. Об этом на брифинге в СЦК заявил автор идеи первый вице-президент Республиканской федерации qazaq kuresi Арман Шураев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом на реализацию проекта, по его словам, потребуется пять-семь миллионов долларов. Монумент будет представлять собой скульптуру Абылай хана со скипетром, в котором будет расположен лифт.

«Деньги на его возведение планируется собрать краудфандингом. В целом планируется, что высота монумента составит 54 метра, из порядка 20 метров - это здание, которое внутри будет включать в себя музейную экспозицию. Плюс в руках хана будет скипетр – это будет лифтовая шахта, по которой можно будет подняться, и на высоте можно будет смотреть на окружающую природу», - пояснил Арман Шураев.

Согласно расчетам, деньги на возведение монумента будут собраны с народной помощью в течение трех лет.

«От государства требуются земля размером в 100 гектаров и дорога длиной в один километр», - добавил Арман Шураев.

Комплекс под названием «монумент Абылай хан» планируется возвести в селе Кенесары, недалеко от курортной зоны Боровое Акмолинской области.