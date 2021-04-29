В Казахстане нужно вакцинировать хотя бы 10-12 млн человек – ученый-иммунолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане нужно вакцинировать хотя бы 10-12 млн человек. Такое мнение высказал в ходе онлайн-лектория доктор медицинских наук, иммунолог, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Павел Дерябин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы только в начале вакцинации. У нас еще все впереди. Необходимо ускорить вакцинацию, потому что один миллион привитых для Казахстана – это очень небольшое количество. Если взять опыт Израиля, то на сегодняшний день там привито более 65% населения. Благодаря тому, что они провели эту массовую вакцинацию, сегодня они снимают ограничения. У них практически не стало смертности от COVID. Поэтому, нам нужно стремиться к таким же достижениям. Учитывая, что в Казахстане 18 миллионов населения, миллиона еще не заболело, хотя бы 10-12 миллионов человек должны быть провакцинированы, для того, чтобы мы получили эту иммунную прослойку, которая предотвратит распространение инфекции. Как контролируется коллективный иммунитет? Он контролируется только одним реальным показателем – это количество вакцинированных. Все остальные показатели не отражают сущности коллективного иммунитета. Потому что если мы начнем всем проводить сравнительные исследования, смотреть активность и титр антител у людей, то это не будет самым ярким показателем, потому, что иммунный ответ очень сложный. Он не состоит только из одного фактора», – сказал П. Дерябин.

По его мнению, необходимо как можно быстрее провести массовую вакцинацию, особенно в больших городах.

Ученый также пояснил, что перед вакцинацией, а также после вакцинации нет необходимости проводить исследования на наличие антител к коронавирусу, поскольку иммунитет формируется не только за счет антител. После вакцинации образуются «клетки памяти», которые способствуют тому, что организм остается защищенным от вируса, даже если не выявляется специфических антител. В то же время, не все антитела к коронавирусу обладают защитными свойствами. Защиту обеспечивают только те антитела, которые блокируют проникновение вируса в клетки, это антитела к так называемому «белку S», за счет которого вирус прикрепляется к рецепторам клетки. Этот антиген используется при изготовлении ряда вакцин, и именно антитела, появляющиеся после вакцинации, обеспечивают защиту организма от инфекции.