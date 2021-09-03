В Казахстане нужно разработать профстандарты еще для 70% профессий

НУР-СУЛТАН. АЗИНФОРМ – Директор департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Азамат Бейсенбенов подчеркнул необходимость внедрения новых профстандартов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Точно также данный закон (закон о профессиональных квалификациях, Послание Президента РК) будет регулировать выставление требований работодателей к образованию. Это профстандарты. На сегодня у нас более 580 профстандартов утверждено, но это всего лишь 30% от всех профессий», - сказал Азамат Бейсенбенов на экспертной встрече по обсуждению Послания.

По его словам, в данном направлении предстоит большой объем работы.

«То есть, предстоит большой объем работы – 70% профстандартов надо будет разработать. Вся надежда на то, что в рамках законопроекта о профессиональных квалификациях будет создан отдельный орган, который будет всю эту работу координировать. Очень важно, чтобы по каждой отрасли у нас были такие профстандарты, были созданы квалификационные центры, и чтобы в целом система образования понимала, какие специалисты, знания и навыки нужны на рынке», - заключил спикер.



