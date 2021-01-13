В Казахстане новый штамм коронавируса не выявлен – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане новый штамм, так называемый британский штамм коронавируса, не выявлен. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что мутация является естественной частью эволюции вирусов. В сентябре в Юго-Восточной Англии был выявлен первый случай нового штамма коронавируса с помощью вирусного геномного секвенирования, который состоит из множества изменений генетической линии. На сегодняшний день данный тип вируса идентифицирован в нескольких странах, включая Австралию, Данию, Италию, Исландию, Нидерланды, Россию и другие», - сообщил Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

«Данный вирус, по предварительным данным, более активно распространяется среди молодых групп населения в отличие от других вариантов вируса, но это пока предварительные данные», - отметил Ерлан Киясов.

«Изучение этого феномена еще продолжается. В Казахстане этот тип вируса не выявлен. Учитывая воздушно-капельный механизм передачи вируса, нельзя однозначно исключить риски его завоза в нашу страну», - отметил главный санитарный врач Казахстана.

Ранее в Министерстве здравоохранения РК заявили, что Казахстан перешел в «желтую зону» по распространению коронавирусной инфекции.