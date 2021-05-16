В Казахстане нет преград для бизнеса: предприниматель Миразиз Усманов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ни в одной стране мира нет такой поддержки бизнеса, как в Казахстане. Так считает учредитель компании «Асыл Арман», к которой относятся несколько крупных предприятий Акмолинской области, Миразиз Усманов. О том, насколько сложно уроженцу Таджикистана оказалось строить бизнес на казахстанской земле, предприниматель рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

«Сам я родом из Таджикистана, там родился и вырос. Служил в Казахстане офицером советской армии. После меня оставили на службе. Но в крови у меня не было стремления стать военным, поэтому я начал работать в совершенно другой сфере. Был развал СССР, тогда я жил в Алма-Ате, и первая компания, которую я открыл, была именно там. Она занималась торговлей, а не производством. Мы поставляли муку и зерно в Таджикистан и Узбекистан», – начал свой рассказ Миразиз Амакович.

Вскоре возникли проблемы с покупкой муки, и тогда предприниматель подумал: а почему бы самому не заняться зерном. По его словам, он подошел к карте и просто ткнул в нее пальцем. Попал в аграрный регион – Акмолинскую область, город Кокшетау.

«Я купил базу в Кокшетау и начал заниматься сначала минеральными удобрениями. Потом приобрел вторую базу – и одним из первых поставил туда турецкую мельницу производительностью 120 тонн. В ту пору это была огромная мукомольная фабрика. Раз есть мукомольная фабрика, нужно было купить совхоз и самому заниматься землей. По тендеру мы приобрели один совхоз в районе им. Габита Мусрепова СКО. Это были заброшенные земли, на которых ничего не сеялось 12–15 лет. Все восстановили, и так у нас появился свой бизнес», – продолжает рассказ Миразиз Усманов.

Предприниматель вспоминает, каким урожайным выдался первый год в купленном совхозе. Но все зерно осталось под рано выпавшим снегом.

«Тогда я решил, что так не пойдет. Комбайны старые, убрать все не успеваем. Одни из первых в РК мы купили комбайны John Deere и посевные комплексы Flexi-Coil. Познакомиться с техникой и нашей компанией приехал бывший аким Акмолинской области Сергей Кулагин. Он спросил о наших планах. Тогда у нас была одна проблема – нигде не могли купить мешки для муки. И я сказал, что мы собираемся открыть небольшой цех по производству мешков для муки. У нас на базе были склады в 2 тысячи кв. м, хотели обустроить их под цех. Но он сказал, что в восточной промзоне в Кокшетау уже 15 лет простаивает фабрика, и если мы создадим 300 рабочих мест, то нам дадут это помещение. Это был огромный комбинат, но находился он в плачевном состоянии. Крыша текла, кое-где обвалилась. Никто зданием не занимался. Мы все восстановили», – делится бизнесмен.

Так в Кокшетау заработал огромный комбинат ТОО «Новопэк», на котором сейчас трудятся более 1000 человек. На сегодняшний день предприятие – многолетний лидер на рынке полимерной упаковки. Завод оснащен современным оборудованием из Австрии, Италии, Турции и Тайваня, а в производстве используется лишь первичное полимерное сырье и высококачественные зарубежные добавки.

Кстати, специально для работников предприятия из районов области рядом с производством было построено общежитие. Кроме заработной платы, каждый обеспечен жильем и горячим питанием. Ну а в планах – открытие детского садика на первом этаже общежития, в котором спешащие на работу сотрудники предприятия могли бы оставлять своих малышей.

В общей сложности за эти годы в Акмолинской области благодаря компаниям Миразиза Амаковича было создано около двух тысяч рабочих мест.

Осенью 2019 года с технологическим процессом выпуска продукции на предприятии ТОО «Новопэк» ознакомился и Глава государства К.-Ж. Токаев.

«В Казахстане нет преград для бизнеса. Самое главное здесь – живи честно и плати вовремя налоги. Ни в одной стране мира нет такой поддержки бизнеса, как в Казахстане. Особенно колоссальную поддержку осуществляет фонд «Даму». Оборудование мы покупаем по их линии, в последнее время оборотные деньги тоже стали давать по их линии. Даже в период пандемии проблем не было. Может быть, на бизнесе сказались лишь несколько первых дней ЧП. В то время многие потеряли работу, а мы, наоборот, создавали рабочие места, запустив в тот период новую фабрику «Кокше-сити» и трудоустроив туда порядка 300 человек. Помогали, как могли, людям, оказавшимся в трудной ситуации», – делится М. Усманов.

Сейчас экспорт продукции, кроме городов Казахстана, предприятия осуществляют в Россию, Киргизию, Таджикистан. В последнем предприниматель даже строит свою фабрику. М. Усманов проживает в Алматы, но часто навещает ставший в каком-то смысле родной Кокшетау, где фабриками теперь руководят его сыновья. Теперь бизнесмен намерен открыть предприятие по производству упаковочного материала и в Шымкенте.

В материале использованы фото с сайта Акорды.