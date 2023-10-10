В Казахстане нет девочек, которые не ходят в школу из-за хиджаба – глава Минпросвещения

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев заявил, что ни одна девочка в Казахстане не пропускает занятия в школах из-за конфликта религиозных взглядов родителей и требований по школьной форме, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он подтвердил, что в Атырауской области были случаи, когда девочек не пускали в школу в хиджабах. Их количество было больше, чем 150 учениц. С родителями была проведена разъяснительная работа о том, что школа нужна детям для получения качественного образования и воспитания.

- Поэтому большинство родителей начали понимать, принимать. В данный момент таких вопросов не существует. По другим регионам данных по количеству учеников, носящих платок, у меня на руках нет. По предоставляемой мне информации, таких учеников нет, - заявил он, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства РК.

По его словам, данная проблема сейчас исчерпана.

Ранее министр пояснял, что все дети, согласно требованиям, должны посещать учреждения образования, в том числе частные, в школьной форме.

Позже министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на личной странице в Facebook высказалась о ношении хиджабов в школах Казахстана.



