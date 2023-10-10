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    11:50, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    В Казахстане нет девочек, которые не ходят в школу из-за хиджаба – глава Минпросвещения

    хиджаб
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев заявил, что ни одна девочка в Казахстане не пропускает занятия в школах из-за конфликта религиозных взглядов родителей и требований по школьной форме, передает корреспондент агентства Kazinform

    Он подтвердил, что в Атырауской области были случаи, когда девочек не пускали в школу в хиджабах. Их количество было больше, чем 150 учениц. С родителями была проведена разъяснительная работа о том, что школа нужна детям для получения качественного образования и воспитания.

    - Поэтому большинство родителей начали понимать, принимать. В данный момент таких вопросов не существует. По другим регионам данных по количеству учеников, носящих платок, у меня на руках нет. По предоставляемой мне информации, таких учеников нет, - заявил он, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства РК.

    По его словам, данная проблема сейчас исчерпана.

    Ранее министр пояснял, что все дети, согласно требованиям, должны посещать учреждения образования, в том числе частные, в школьной форме.

    Позже министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на личной странице в Facebook высказалась о ношении хиджабов в школах Казахстана. 

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Религия Образование Общество
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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