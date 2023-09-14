В Казахстане нет дефицита воды – ученый

Ученый, советник ректора Сатпаев Университета по вопросам водной безопасности Камшат Тусупова на основе индикаторов доказала отсутствие дефицита воды в Казахстане. По ее словам, существует индекс стресса воды, согласно которому нужно бить тревогу, когда на одного человека приходится 1700 кубических метров воды. Тем временем, на одного казахстанца приходится около 5 тысячи кубометров воды, тогда как, к примеру, на одного жителя Эмиратов приходится до 1 тысячи кубометров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дефицит – это термин экономический. Как гидрологи в Казахстане считают дефицит воды? Есть около четырех индикаторов, из них два основных индикатора. Объем стока – 102 кубических км, разделенное на количество населения. Таким образом, в Казахстане примерно около 5 тысяч кубометров воды в год на человека», - рассказала в ходе дискуссии Камшат Тусупова.

При этом, как отметила ученый, в Казахстане воды распределены территориально неравномерно.

«Вторая особенность – сезонность. То есть, есть сезоны, когда очень много воды, и сезоны, когда очень мало воды. Но это не значит, что ее нет. Если сравнивать с такими странами как ОАЭ, где в среднем от 500 до 1 тысячи куб метров воды на человека в год. Они создали искусственные пласты подземных вод. То есть, создать воду. Она у нас в принципе есть согласно гидрологическим данным», - добавила Камшат Тусупова.

Отметим, что на площадке PAPERLAB Research Center проходит дискуссия касательно водного кризиса в Казахстане.