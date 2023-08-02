В Казахстане нет частных мечетей - МИОР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане нет частных мечетей. Об этом сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В статье 7 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» говорится, что религиозные объединения имеют право на содержание мест поклонения. Все мечети на территории страны находятся в собственности и зарегистрированы в органах юстиции в качестве филиала Республиканского исламского религиозного объединения – Духовного управления мусульман Казахстана», - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что государственные средства на содержание мечетей в стране не выделяются и заработная плата имамов не назначается государством.