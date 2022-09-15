В Казахстане нет антисемитизма – Конференция президентов американских еврейских организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный вице-председатель Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций Малькольм И. Хонлайн призвал участников Съезда лидеров мировых и традиционных религий обратить внимание на опыт Казахстана, где нет антисемитизма – вражды или ненависти к евреям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, какую угрозу несет Интернет. Это проводник ненависти, предрассудков и распространения дезинформации. Конечно, у Интернета есть и положительные стороны. Тем не менее, с угрозами следует бороться. Необходимо анализировать систему образования и Интернет. СМИ должны выступать в роли партнера, так как представители СМИ играют важную роль в предотвращении дезинформации. Также к этой работе следует подключить религиозных лидеров, чтобы они доносили истину до широких масс», - сказал в ходе Съезда Малькольм И. Хонлайн.

Спикер считает необходимым провести мониторинг образовательных систем и учебников, чтобы ограничить язык ненависти.

«Необходимо создать конструктивный диалог, изолировать деструктивные силы. Это можем сделать путем обмена опытом. Примером может служить Казахстан. В период Второй мировой войны Казахстан принял более 100 тыс. евреев и многие казахи рисковали своей собственной жизнью, чтобы спасти евреев. Поэтому в Казахстане нет никакого антисемитизма. Мы должны изучать пример Казахстана. Не нужно молчать, если видим признаки ненависти, насилия и конфликты», - обратился к участникам Съезда Малькольм И. Хонлайн.

Сегодня продолжается работа VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Участники Съезда обсуждают роль образования и религиозного просвещения в уважительном сосуществовании религий и культур, укреплении мира и согласия.