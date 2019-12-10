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В Казахстане необходимо разработать стратегию по борьбе с ДТП – Замир Сагинов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане необходимо разработать стратегию по борьбе с ДТП. Об этом заявил генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Замир Сагинов, передает корреспондент МИА «Казинформ»
Отметим, что недавно казахстанские дорожники по приглашению Всемирного банка побывали в Южной Корее, где ознакомились с корейским опытом в сфере безопасности дорожного движения.
«У них все для пешеходов сделано, законы тоже жесткие. Мониторинг безопасности дорожного движения у нас проводится в основном по республиканским дорогам, а надо еще и городом заниматься. Необходимо строить побольше пешеходных переходов. В основном наезд на пешеходов происходит из-за того, что пешеходные переходы не освещены, у нас нет возле пешеходных переходов (в городах) неровностей или предупреждающей разметки. Азиатский банк по заказу Миннацэкономики проводил анализ и они подсчитали, что один погибший приносит урон экономике в 109 млн тенге, один тяжело пострадавший - 16 млн тенге. Если эти цифры перевести, то получается в 2018 гуду от ДТП наша страна потерпела 550 млрд тенге убытка. В основном у нас погибают при ДТП люди до 50 лет, то есть экономически активное население», - сказал Замир Сагинов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».
Отметим, что в 2018 году при ДТП в Казахстане погибли более 3 тыс человек.
«Этой проблемой надо комплексно заниматься. Это и строительство развязок, ужесточение наказания за нарушение ПДД, полноценное финансирование содержания и строительства дорог, ограничение скоростного режима и многое другое. Необходимо разработать стратегию по борьбе с ДТП, как это сделано в Южной Корее», - подчеркнул Замир Сагинов
Кроме того, как отметил эксперт, еще одной из основных причин ДТП в Казахстане остается столкновение автомобилей с животными.
«Необходимо ужесточать наказание в отношении хозяев животных. У нас всегда говорят о том, что не могут найти хозяев животных, да не может быть, сегодня у нас ведется их учет, есть бирки. Люди тоже знают, чья это лошадь или другое домашнее животное. Также необходимо в закон внести такое понятие как «средняя скорость передвижения». У нас как происходит, при виде камеры видеонаблюдения водитель снижает скорость и потом опять давит на газ до следующей камеры. А во всем мире есть такое понятие как «средняя скорость передвижения», то есть просчитывается время, за которое он доехал до второй камеры», - добавил Замир Сагинов.
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